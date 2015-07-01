ЗМІ: Росія збирається повернути Україні понад 20 захоплених в Криму кораблів
Росія готова передати українським військовим понад 20 кораблів, що знаходяться в Криму, коли буде прийнято відповідне рішення.
Про це журналістам заявило джерело в головному штабі ВМФ РФ, передає ТАСС.
"Як тільки буде досягнуто мир і прийнято рішення, ми виведемо понад 20 українських кораблів в нейтральні води для передачі представникам ВМСУ", - сказав він.
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За його словами, українські кораблі знаходяться в пунктах дислокації Чорноморського флоту Росії, повністю ізольовані і не залучаються до його повсякденної діяльності, російські військові забезпечують їх безпеку.
Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.