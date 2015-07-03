У БПП вмовлятимуть Луценка залишитися головою: "Фракція не відпускає Юрія Віталійовича"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Кононенко наголосив, що Луценко “дуже досвідчений політик і фаховий політик, і чудовий керівник фракції, ми чудово співпрацюємо разом. Я так думаю, що це досить емоційна заява - вчора був дуже важкий день, оскільки півдня Юрій Віталійович пробув на трибуні, він був одним із ініціаторів закону про прокуратуру, який дуже важко голосували”.

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“Це емоційно, я думаю, що все буде нормально”, - зазначив Кононенко.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що Луценко передумає, Кононенко сказав: “Ми будемо його переконувати. Фракція не відпускає Юрія Віталійовича з посади керівника фракції. Тому, думаю, що все буде нормально”.

На думку Кононенка, у написанні такої заяви “є емоційна складова”. Він додав, що на таке рішення могло вплинути і вчорашнє голосування за законопроект про реструктуризацію валютних кредитів - “це жахливий закон, який, якщо він буде реалізований, а я думаю, що він не буде реалізований, теоретично витягне з кишені банків 90 мільярдів. Теоретично, бо таких грошей немає, і тому “покладе” банківському систему”.

“Це просто емоційна реакція Луценка на такий важкий день”, - додав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, про написання Луценком заяви про складення повноважень голови фракції «БПП» поінформувала сьогодні його прес-секретар Лариса Сарган.

«Народний депутат Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади голови парламентської фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка», - повідомила вона.