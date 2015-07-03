В ЄС наголошують на важливості ухвалення змін до Конституції до проведення місцевих виборів

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив офіційний представник ЄС.

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"Важливо, щоб парламент ухвалив конституційні поправки у першому читанні до літніх канікул, і у вересні - в другому читанні, до запланованих місцевих виборів. Поправки повинні дозволити провести децентралізацію, грунтовну реформу системи правосуддя, а також ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Повинні бути належним чином відображені зауваження Венеціанської комісії, і в цьому контексті ми вітаємо той факт, що 26 червня були схвалені Конституційною комісією поправки, які містять пропозиції щодо певних правил самоврядування у деяких районах Донецької і Луганської областей", - сказав він.

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Офіційний представник ЄС зазначив, що як тільки Брюссель отримає текст проекту змін до Конституції, вони будуть детально вивчені.

"Євросоюз вважає конституційну реформу одним із ключових елементів процесу реформ, які відбуваються в Україні. Частина фінансової підтримки ЄС пов'язана з прогресом в цій галузі", - сказав він.

Довідка УНІАН. 26 червня Конституційна комісія затвердила проект змін до Основного Закону у частині децентралізації.

Змінами передбачено, що систему адміністративно-територіального устрою становлять адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони.

Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. Верховна Рада утворюватиме громади, райони і області, а президент матиме право тимчасово зупиняти повноваження голів громад.

Виконавчу владу в областях і районах, у Києві та Севастополі здійснюватимуть префекти, яких призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів президент України. Префект координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади і здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України. Особливості здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

Особливості місцевого самоврядування на окремих територіях Донбасу визначаються законом про особливий порядок місцевого самоврядування.

Крім того, передбачено вилучити з Конституції положення про нагляд прокуратури за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, а також додержанням відповідних законів.

2 липня у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Конституції України» (щодо децентралізації влади), внесений президентом України Петром Порошенком.

Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт висловив сподівання на швидке ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації. “Ми знаємо, що прийняття має бути дуже терміновим цих змін до Конституції, тому що у вас зараз на часі місцеві вибори, які мають пройти в жовтні 2015 року, і треба затвердити ці зміни саме ще до початку виборчого процесу”, - сказав він.