Авакова обурила застава в 3 мільйони для прокурорів: "Такий суд поховає державу"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Підтримую Давида Сакварелідзе в його обуренні рішенням суду, що відпустив затриманих за підозрою в корупції високопоставлених прокурорів за мізерні для них 3 мільйони гривень!", - написав Аваков.

"Обурливо. Це як і в справі Бочковського-Стоєцького - не правосуддя, а потойбічне "знущання над радянською релігією", - обурився міністр.

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За його словами, такі судові рішення - це "дикий демотиватор для тих, хто розслідує корупцію і провокація судів Лінча і самосудів з боку суспільства".

"Цю судову систему в нинішньому прогнилому вигляді - слід негайно прикінчити - або - такий суд поховає державу!", - підсумовує Аваков.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе вважає, що суд прийняв необґрунтоване рішення щодо чиновників прокуратури, у яких під час обшуку виявили майже півмільйона доларів і коштовності.

"Суд прийняв абсолютно необґрунтоване і позбавлене будь-якої логіки рішення, відносно всіх затриманих була встановлена сума застави у розмірі 3 мільйони гривень, що, безумовно, мізерно мало для людей такого рівня!" - підкреслив він.

Раніше в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучили близько 500 тис. доларів і коштовності.