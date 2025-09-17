Уряд виділив 1 мільярд гривень на облаштування тимчасового житла для ВПО.

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Так, з'явилися нова послуга для ВПО - медичний догляд для людей після евакуації одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Зазначається, що така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності - протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі.

Також прем'єрка анонсувала нову соціальну послугу проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

Відео дня

"Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян", - написала Свириденко.

Крім цього, уряд виділив 1 млрд грн субвенцій на облаштування тимчасового житла для ВПО, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили чи переобладнали помешкання. При цьому все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

Свириденко наголосила, що для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції.

Також планується додаткова одноразова виплата для працюючих переселенців. Прем'єрка повідомила:

"Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду".

Також ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить Пенсійний фонд після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні.

Допомога ВПО - інші новини

Раніше УНІАН писав, які виплати ВПО 2025 діятимуть з 1 вересня, хто може отримувати фінансову підтримку, а які категорії втратять таку можливість. Зокрема, які преселенці не мають права на виплати ВПО або можуть бути їх позбавлені, якщо отримували раніше.

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім’ю, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Вас також можуть зацікавити новини: