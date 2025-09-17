Зараз ворожі солдати намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що росіяни вже дійшли до центру Куп'янська і там тривають бої. Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський у коментарі УНІАН запевнив, що така інформація є неправдивою.

Він розповів, що зараз в північній частині міста триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська.

"Перед тим, як інфільтруватися до північних околиць Куп’янська, окупанти здійснювали накопичення особового складу в районі населених пунктів Радьківка та Голубівка", - сказав речник.

За його словами, до району Радьківки частина окупантів потрапила по трубі магістрального газогону, але Силам оборони вдалося ушкодити й затопити її. Тому окупанти зараз долають річку Оскіл на плавзасобах і чимало з них знищується під час переправи за допомогою артилерії, мінометів, FPV-дронів.

"До північних околиць Куп’янська загарбники інфільтруються групами від 2 до 9 військовослужбовців, причому частина з них, за наказом командирів, у цивільному одязі (що порушує закони та звичаї війни). Наявність у місті 991 (по інформації станом на серпень 2025 року) цивільної людини ускладнює Силам оборони контрдиверсійну роботу з виявлення окупантів", - пояснив Бєльський.

Він стверджує, що кожна з інфільтрованих груп мала власне завдання із захоплення того чи іншого висотного будинку - 5 чи 9 поверхового. Речник додав:

"Причому, полонені засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати усіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок та дітей, за потреби, використовувати в якості живого щита. Сили оборони знищують окупантів на півночі Куп’янська десятками, багато загарбників беруть у полон".

Ситуація у Куп'янську

Раніше Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС", розповів, що сили оборони затопили трубу, якою війська РФ проникли під Куп'янськ.

За його словами, російським військовим вдалося провести ремонт раніше вже пошкодженої труби, відкачати з неї воду та скористатися для форсування річки Оскіл. Але після того, як противника було виявлено, ЗСУ вдарили по трубі.

