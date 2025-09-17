Президент Польщі Кароль Навроцький хотів би, аби в його країні розмістили ядерну зброю, в цьому питанні політик розраховує на Францію. Про це він сказав в інтерв'ю LCI.
Коли у президента Польщі запитали, чи має він надію, що французька ядерна зброя буде розміщена у його країні, Навроцький відповів:
"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується".
За словами польського лідера, він має намір зробити все, що надасть його країні гарантії безпеки.
"Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", - зауважив політик.
Ядерна зброя у світі - останні новини
Раніше головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, навіщо Франція перекинула до Польщі свої "ядерні" винищувачі. За його словами, країна зрозуміла, що з російським диктатором Путіним можна розмовляти лише мовою сили.
Катков підкреслив, що Rafale несуть ракети ASMP-A, які є складною ціллю. Крім того, вони мають дальність 500 км, при швидкості до 3 махів, а також оснащені термоядерною боєголовкою.
Водночас у представництві Північної Кореї при ООН зробили жорстку заяву про свій ядерний статус. Зокрема у КНДР розкритикували прагнення США до денуклеаризації, назвавши це "провокаційним актом". Ба більше, у Північній Кореї назвали свою ядерну зброю "неминучим варіантом" захисту країни від ядерних загроз з боку США.