Президент Польщі наголосив, що планує зробити все, що надасть його країні гарантії безпеки.

Президент Польщі Кароль Навроцький хотів би, аби в його країні розмістили ядерну зброю, в цьому питанні політик розраховує на Францію. Про це він сказав в інтерв'ю LCI.

Коли у президента Польщі запитали, чи має він надію, що французька ядерна зброя буде розміщена у його країні, Навроцький відповів:

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується".

За словами польського лідера, він має намір зробити все, що надасть його країні гарантії безпеки.

Відео дня

"Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", - зауважив політик.

Ядерна зброя у світі - останні новини

Раніше головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, навіщо Франція перекинула до Польщі свої "ядерні" винищувачі. За його словами, країна зрозуміла, що з російським диктатором Путіним можна розмовляти лише мовою сили.

Катков підкреслив, що Rafale несуть ракети ASMP-A, які є складною ціллю. Крім того, вони мають дальність 500 км, при швидкості до 3 махів, а також оснащені термоядерною боєголовкою.

Водночас у представництві Північної Кореї при ООН зробили жорстку заяву про свій ядерний статус. Зокрема у КНДР розкритикували прагнення США до денуклеаризації, назвавши це "провокаційним актом". Ба більше, у Північній Кореї назвали свою ядерну зброю "неминучим варіантом" захисту країни від ядерних загроз з боку США.

