Корбан: влада використовує брудні передвиборчі технології проти своїх громадян

Про це заявив один з лідерів політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Геннадій Корбан в ефірі «Право на владу» в четвер 9 липня.

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«Влада змінила країну на гірше. Система не змінилася. Сьогодні ця влада продовжує все робити в кращих традиціях Януковича. Це і адміністративний тиск, і підкуп виборців, і корупція. Влада застосовує найбрудніші технології проти своїх громадян», - підкреслив Геннадій Корбан.

За його словами все це яскраво представлено на 205 виборному окрузі в Чернігові. «Сьогодні виявляється лінія політичного фронту проходить в Чернігові. Корупція вразила суспільство», - зазначив Корбан. Він також заявив, що ініціював у Чернігові кампанію під назвою «Стоп підкуп». Де закликає виборців повідомляти про факти підкупу. Всі порушення, за словами Корбана, будуть зафіксовані.

«Усі справи щодо порушень в 205 окрузі можна довести до фінального результату. Винні мають понести покарання - я беру на себе такі зобов'язання. Всі, хто причетний до порушень будуть покарані», - підкреслив Геннадій Корбан.