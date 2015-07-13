На Закарпатті необхідно провести серйозні кадрові зміни - Турчинов

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Потрібні серйозні кадрові зміни в регіоні, як в силовому, так і в адміністративному блоці. Потрібно нарешті в парламенті проголосувати зняття недоторканності з депутатів і суддів. Потрібно нарешті очистити країну від бандитів і корупціонерів». – йдеться в повідомленні.

Крім того, Турчинов повідомив, що правоохоронці повинні затримати винних.

«Разом з тим, СБУ, МВС і ГПУ зобов'язані не тільки затримувати тих, хто стріляв у людей, але й жорстко розправитися з тими, хто в регіоні, прикриваючись посадами та депутатськими мандатами, «кришує» контрабанду, наймає для розборок криміналітет і озброєних бойовиків», - зазначив Турчинов.

«Коли ти стріляєш з автомата чи гранатомета по ворогам на фронті - ти герой, але коли починаєш стріляти з цієї ж зброї у глибокому тилу, і при цьому гинуть люди, - ти бандит і вбивця. І тут без варіантів. Бандити і вбивці повинні відповідати перед законом. Держава зобов'язана захистити своїх громадян», - написав секретар РНБО.

Коли ти стріляєш з автомата чи гранатомета по ворогам на фронті - ти герой, але коли починаєш стріляти з цієї ж зброї у ... Posted by Олександр Турчинов on Sunday, July 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко обговорить події в Мукачево в рамках Військового кабінету при РНБО.