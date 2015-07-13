Порошенко обговорить події в Мукачево у Військовому кабінеті

Про це повідомив голова Адміністрації президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Події в Мукачево стануть головною темою Військового кабінету, який Президент проведе у понеділок. Нагадаю, що Військовий кабінет є робочим органом РНБО», - йдеться в повідомленні.

Події в Мукачево стануть головною темою Військового кабінету, який Президент проведе у понеділок. Нагадаю, що Військовий кабінет є робочим органом РНБО. Posted by Svyatoslav Tsegolko on Sunday, July 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачевому Закарпатської області.