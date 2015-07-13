Порошенко обговорить події в Мукачево у Військовому кабінеті

00:45, 13 липня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко обговорить події в Мукачево в рамках Військового кабінету при РНБО.

Фото УНИАН

Про це повідомив голова Адміністрації президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Події в Мукачево стануть головною темою Військового кабінету, який Президент проведе у понеділок. Нагадаю, що Військовий кабінет є робочим органом РНБО», - йдеться в повідомленні.

Події в Мукачево стануть головною темою Військового кабінету, який Президент проведе у понеділок. Нагадаю, що Військовий кабінет є робочим органом РНБО.

Posted by Svyatoslav Tsegolko on Sunday, July 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачевому Закарпатської області.

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