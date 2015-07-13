Скрізь, але потроху: географія протестів "Правого сектору"

Передісторія

11 липня в Мукачевому сталася стрілянина - за повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. Також до конфлікту долучилася міліція.

Принаймні одна сторона - "Правий сектор" - застосувала кулемети та гранатомети, внаслідок чого було знищено три міліцейські автомобілі.

Читайте такожМіліція і "Правий сектор" звинувачують один одного у відкритті вогню на ураженняВнаслідок конфлікту поранень зазнали 11 людей, з них 6 - правоохоронці. Один поранений перебуває у вкрай важкому стані. Представники "Правого сектору" повідомили про п'ятьох поранених і двох вбитих зі свого боку.

Вже ввечері 11 липня "Правий сектор" вийшов на акцію протесту під адміністрацією Президента з вимогами безстороннього розслідування справи та відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також акції протесту провели у Дніпропетровську та Львові.

12 липня "Правий сектор" зібрав пікети практично в усіх обласних центрах.

Вінницька область

У Вінниці учора на площі Героїв Небесної сотні зібралося до 50 людей - переважно люди похилого віку і кілька молодих людей, половина з яких в камуфляжі, повідомляє 20 минут. Мітингувальники висловлювали підтримку та солідарність учасникам мукачевських подій.

Волинська область

Учора ввечері навпроти обласного управління УМВС України у Волинській області чоловік у балаклаві встановив намет. Активіст називає себе представником ДУКу і каже, що акція безстрокова та пов’язана з подіями в Мукачевому, повідомляють Волинські новини.

Дніпропетровська область

Близько 50 представників «Правого сектора» 11 липня пізно ввечері розпочали пікетування будівлі Головного управління МВС у Дніпропетровській області у зв'язку з подіями у Мукачевому.

Як повідомив кореспондент УНІАН, 12 та 13 липня акцію було продовжено - в ніч на 12 липня біля адміністративної будівлі ГУ МВС України в Дніпропетровській області був встановлений військовий намет.

За даними організаторів акції, пікет проводиться в рамках всеукраїнської акції «Правого сектора». Учасники не висували вимог до Головного управління МВС в області.

Донецька область

Нечисленну акцію провели прихильник ПС у Краматорську 12 липня біля Донецької ВЦА.

Кілька десятків активістів зібралися того ж дня біля Жовтневого райвідділу міліції в Маріуполі.

Житомирська область

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Житомирі під стінами обласного управління Міністерства внутрішніх справ зібралися кілька десятків представників «Правого сектора», ВО «Свобода», активістів громадської організації «Рух Автомайдан Житомир», бійців батальйону «Айдар».

За словами учасників заходу, вони прийшли висловити свою громадянську позицію та небайдужість до подій у Мукачевому.

Закарпатська область

Про масові акції в епіцентрі подій - на Закарпатті - даних немає, однак раніше ЗМІ з посиланням на джерела в "Правому секторі" повідомляли, що до регіону вирушили близько 100 активістів організації з інших областей. У групах "Правого сектора" в соцмережах повідомляється про початок безстрокової акції в Ужгороді з 13 липня.

Запорізька область

12 липня на Майдані Героїв біля Запорізької ОДА зібралися кілька десятків людей, які поставили намет. На ранок 13 липня на площі залишалося близько 15 осіб, повідомляє 061.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківську вчора кілька активістів ПС перекрили автомобілями вулицю Грушевського біля ОДА, повідомляла Фіртка. За словами учасників акції, вони це зробили, аби привернути увагу до загибелі членів організації в Мукачевому.

Київ

11 липня ввечері під АП у Києві зібралися кілька десятків прихильників ПС, які вимагали відставки Авакова. 12 липня на Банковій мітингували близько 200 осіб.

Кіровоградська область

Даних про акції в Кіровоградській області немає

Луганська область

Даних про акції в Луганській області немає

Львівська область

Увечері 11 липня активісти ПС принесли під стіни ОДА шини та намети і розпочали безстрокову акцію на підтримку вимог, оприлюднених керівництвом «ПС» щодо подій в Мукачевому.

Як повідомив УНІАН речник львівського «ПС» Тарас Кузяк, активістів «ПС» Львівщини підтримали громадські організації та рухи «Волонтерський рух Зимної води», «Допомога армії України», «Варта-1», «Рабів до раю не пускають», «Самооборона львівського Євромайдану», «Економічний бойкотний рух».

12 липня активісти замінили прапор Євросоюзу біля ОДА на червоно-чорний. Станом на день на площі залишалося близько десятка людей, пише Захід.нет.

Миколаївська область

12 липня миколаївський ПС оголосив безстрокову акцію протесту під ОДА, на яку також вийшли кілька десятків людей.

Одеська область

В Одесі 12 липня більше 100 людей пікетували будівлю Головного управління МВС. Акція стала однією з наймасовіших в Україні.

Полтавська область

У Полтаві 12 липня зібралося близько 50 прихильників ПС. За словами голови міської організації ДУК ПС Марка Чауса, також на акції були присутні представники "Айдару", "Азову" та КУН. Хоча акцію оголосили як безстрокову, вже о 17 вечора на площі нікого не було, пише місцеве видання Новини Полтавщини.

Рівненська область

У Рівному 12 липня бійці 10-го ЗБАТ ДУК ПС та активісти "Правого Сектору" оголосили про початок бестрокової акції під стінами УМВС.

Сумська область

У Сумах управління МВС вчора пікетували, за підрахунками журналістів 0542, близько 25 осіб.

Тернопільська область

У Тернополі кількадесят активістів ПС, "Айдару", "Автомайдану", та "Самооборони" почали акцію серед перших ще увечері 11 липня, пише 20 минут.

Харківська область

Вчора, 12 липня, на площі Свободи навпроти будівлі Харківської облдержадміністрації у Харкові зібралися близько 200 активістів і прихильників “Правого сектора” з національними прапорами і символікою “ПС”. Вони вимагали публічного арешту народного депутата Михайла Ланьо та відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Херсонська область

12 липня на площі Свободи в Херсоні зібралися близько 50 активістів ПС. На мітингу була присутня також символіка УРП і Радикальної партії Ляшка. Мітингувальники вимагали відставки Авакова, розслідування подій у Мукачеві та припинення "каральної операції", повідомляє Типичный Херсон.

Також активісти пообіцяли не пускати до Криму українські комбайни та провели паралелі між Херсонщиною та Закарпаттям, через які проходять потоки контрабанди.

Хмельницька область

Біля обласного управління міліції у Хмельницькому 12 липня зібралося близько 30 представників «ПС», які вимагали притягнути до відповідальності депутатів Ланьо та Геращенка.

Черкаська область

У Черкасах "Правий сектор" ввечері 11 липня розпочав безстрокову акцію протесту проти "протиправних дій закарпатської міліції".

Пікет має бути "складовою всеукраїнської кампанії із протидії бандитизму та корумпованості певних представників правоохоронних органів", повідомили організатори.

Чернівецька область

У Чернівцях близько 20 активістів та прихильників «Правого сектора» винесли на Центральну площу автомобільні шини та розмістили їх біля підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку. Поруч було встановлено прапори «ПС».

Протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівництва силових відомств Закарпатської області.

Чернігівська область

11 липня під стінами УМВС України у Чернігівській області відбулась попереджувальна акція протесту чернігівського «Правого Сектору», на яку прийшли близько 30 активістів.

АР Крим

Даних про протести в Криму немає