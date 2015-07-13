Порошенко взяв під особистий контроль ситуацію із захопленням у заручники хлопчика під Мукачевим

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у Facebook.

«Міністр внутрішніх справ та Голова Служби безпеки доповіли Президентові про ситуацію довкола захоплення в заручники 6-літнього хлопчика у Закарпатській області. Президент взяв цю надзвичайну ситуацію під особистий контроль і доручив вжити усіх заходів для його звільнення», - зазначив Цеголко.

Читайте такожДвоє бійців ПС, які переховуються у лісі біля Мукачевого, взяли у заручники дитину — МВС

Раніше речник МВС Артем Шевченко поінформував УНІАН, що двоє бійців “Правого сектору”, які переховуються у лісі поблизу Мукачевого, взяли в заручники 6-річну дитину, яку потім відпустили.

“Двоє підозрюваних, які ідентифіковані як бійці з цієї групи, потрапили в поле зору міліції, коли заходили в магазин. Коли приїхала спільна група МВС та СБУ, вони помітили спостереження за собою і взяли дитину 6 років, і під прикриттям цієї дитини пішли до лісу, там дитину вони відпустили. Зараз триває їх переслідування”, - сказав Шевченко.

Він додав, що інцидент стався десь годину тому в одному з сіл Мукачівського району.

Довідка УНІАН. 11 липня у Мукачевому виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.