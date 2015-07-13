Для пошуку зниклих бійців ПС біля Мукачевого залучили авіацію - ЗМІ

Для цього підключили не лише наземні сили, а й гелікоптери, повідомляє закарпатський сайт PMG.ua.

Над територією пошуку - Мукачевим, селами Лавки, Бобовищем та прилеглими населеними пунктами - кружляють гелікоптери.

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Як повідомляв УНІАН, двох бійців "Правого сектору" виявили у селі Бобовище, що за 15 кілометрів від міста. Наразі бійців переслідують спецпризначенці. Журналісти повідомили, що двох представників ПС бачили у сільському магазині, де вони намагалися купити їжу.

У ці хвилини село нібито оточили нацгвардійці та правоохоронці.

У свою чергу СБУ закликала бійців "Правого сектору" добровільно здати зброю.

Нагадаємо, 11 липня у Мукачевому стався конфлікт, за інформацією місцевих ЗМІ, між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Ланьо, зі стріляниною.