Очільник Закарпаття розповів, чи буде вводити надзвичайний стан в області

Про це повідомляє ТСН.uа.

Вводити надзвичайний стан в Закарпатті немає необхідності, адже ситуація в області знаходиться під контролем.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Василь Губаль щодо ситуації в Мукачевому.

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"Про військову техніку: штаб запропонував поставити її на блокпостах. Літаками прилітали народні депутати, чиновники СБУ, тому немає потреби нагнітати обстановку", - додав він.

Також Губаль повідомив, що зараз в обох сторін конфлікту проводять обшуки і вилучають зброю.

За словами очільника Закарпаття, уже відомі всі учасники стрілянини в Мукачево.