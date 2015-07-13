Очільник Закарпаття розповів, чи буде вводити надзвичайний стан в області
13:19, 13 липня 2015Суспільство
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Василь Губаль закликав не нагнітати обстановку в Мукачевому.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.uа.
Вводити надзвичайний стан в Закарпатті немає необхідності, адже ситуація в області знаходиться під контролем.
Про це заявив голова Закарпатської ОДА Василь Губаль щодо ситуації в Мукачевому.
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"Про військову техніку: штаб запропонував поставити її на блокпостах. Літаками прилітали народні депутати, чиновники СБУ, тому немає потреби нагнітати обстановку", - додав він.
Також Губаль повідомив, що зараз в обох сторін конфлікту проводять обшуки і вилучають зброю.
За словами очільника Закарпаття, уже відомі всі учасники стрілянини в Мукачево.
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