Яценюк вимагає звільнити усіх працівників Закарпатської митниці й розслідувати корупцію у відомстві
14:05, 13 липня 2015Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ДФС - від начальника митниці та керівництва митних постів до рядового працівника.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк / Фото УНІАН
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
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Зазначається, що для забезпечення функціонування митниці глава уряду доручив направити в область співробітників митниці з інших регіонів.
Яценюк також дав доручення Міністерству внутрішніх справ України провести розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській митниці та за його результатами порушити кримінальні провадження.
Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на тлі подій у Мукачеві заявив, що на Закарпатті слід провести серйозні кадрові зміни.
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