Клімкін просить країни ЄС і "Великої сімки" направити представників на судові засідання у справах Савченко і Сенцова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речниця МЗС України Мар'яна Беца.

“Саме сьогодні Павло Клімкін надіслав главам МЗС країн ЄС та “Великої сімки” листи з проханням направити своїх представників до міст проведення судів для забезпечення належного моніторингу судових процесів над Надією Савченко та Олегом Сенцовим”, - сказала вона.

Водночас вона зазначила, що це не означає визнання Україною легітимності згаданих судових процесів.

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Довідка УНІАН. Російські слідчі звинувачують українського режисера, активіста Євромайдану Сенцова у створенні терористичного угруповання, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом "Правого сектора". Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму.

9 липня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові продовжив термін арешту Сенцова до 16 грудня і призначив на 21 липня перше слухання у його справі.

Льотчицю Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

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Пізніше льотчицю звинуватили у незаконному перетинанні кордону.

6 липня 2015 року Слідчий комітет РФ повідомив про завершення розслідування кримінальної справи проти Савченко. До раніше пред'явлених надуманих звинувачень у пособництві у вбивстві двох громадян РФ, незаконному перетинанні кордону та інших, додано ще більш безглузде - звинувачення у вбивстві цих росіян.

Кримінальну справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.