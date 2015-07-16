Клімкін просить країни ЄС і "Великої сімки" направити представників на судові засідання у справах Савченко і Сенцова
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні надіслав міністрам закордонних справ країн ЄС та «Великої сімки» листи з проханням направити своїх представників до міст проведення судів над українською льотчицею Надією Савченко та українським режисером Олегом Сенцовим, незаконно утримуваних у Росії за сфабрикованими звинуваченнями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речниця МЗС України Мар'яна Беца.
“Саме сьогодні Павло Клімкін надіслав главам МЗС країн ЄС та “Великої сімки” листи з проханням направити своїх представників до міст проведення судів для забезпечення належного моніторингу судових процесів над Надією Савченко та Олегом Сенцовим”, - сказала вона.
Водночас вона зазначила, що це не означає визнання Україною легітимності згаданих судових процесів.
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Довідка УНІАН. Російські слідчі звинувачують українського режисера, активіста Євромайдану Сенцова у створенні терористичного угруповання, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом "Правого сектора". Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму.
9 липня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові продовжив термін арешту Сенцова до 16 грудня і призначив на 21 липня перше слухання у його справі.
Льотчицю Савченко викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.
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Пізніше льотчицю звинуватили у незаконному перетинанні кордону.
6 липня 2015 року Слідчий комітет РФ повідомив про завершення розслідування кримінальної справи проти Савченко. До раніше пред'явлених надуманих звинувачень у пособництві у вбивстві двох громадян РФ, незаконному перетинанні кордону та інших, додано ще більш безглузде - звинувачення у вбивстві цих росіян.
Кримінальну справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.