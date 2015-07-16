Національна рада реформ: Найгірша ситуація наразі склалася в системі охорони здоров'я

За результатами оцінки вчасності виконання системних змін, задекларованих в коаліційній угоді та програмі діяльності уряду, лідирує у виконанні встановлених критеріїв реформування податкова сфера, що знаходиться в зоні відповідальності Міністра фінансів Наталії Яресько. Із загального обсягу необхідних впроваджень за цим напрямком, 73 відсотки виконано у відповідності до встановлених термінів

Найгірші показники склалися в реформі системи охорони здоров'я. Команда Міністра МОЗ Квіташвілі, який минулого тиждня написав заяву про власну відставку, провалила 54 відсотки узгоджених коаліцією змін, не втіливши їх своєчасно.

У відповідності до встановлених термінів, за даними моніторінгу, втілюються необхідні зміни в напрямках впровадження реформ в сферах національної оборони, сільського господарства, управління державною власністю, державних закупівель, фінансового сектору, дерегуляції та розвитку підприємства, децентралізації, судової конституційної та податкової реформ.

Показники змін за такими напрямками, як оновлення влади, реформи державного управління, освіти, енергонезалежності, правоохороної системи та антикорупційної реформи знаходяться в зоні ризику відставання від узгодженого в програмних документах графіку.

За оновленням інформації, щодо результатів моніторінгу процесу втілення реформ за пріорітетними напрямками можно слідкувати на офіційному сайті Національної ради реформ в Україні.