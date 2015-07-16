УКРОП: Ми позитивно налаштовані на місцеві вибори і вже бачимо, що буде жорстка боротьба

Політична партія "Українське об'єднання патріотів - Укроп" надала Мін’юсту документи про зміни в керівництві партії та сподівається нормально увійти у виборчий процес перед місцевими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політичної ради партії УКРОП Денис Борисенко сьогодні журналістам біля приміщення Міністерства юстиції України.

«У Києві 12 липня пройшов з’їзд політичної партії "Українське об'єднання патріотів - Укроп", на якому відбулось переобрання політичної ради партії та спільне засідання політичної ради партії зі з’їздом, де було одноголосно підтримано обрання голови політичної ради партії Геннадія Корбана, який в принципі виконує обов’язки голови партії», - зазначив він.

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«Політична рада партії складається з 7 осіб: народні депутати Борис Філатов та Андрій Денисенко, екс-губернатор Одещини Ігор Палиця, боєць АТО Євгеній Терехов, громадські діячі Дмитро Сіманський та Денис Борисенко і голова політичної ради партії Геннадй Корбан», - розповів член політради партії.

«Ми подаємо документи в Мін’юст про зміни в керівництві партії та ми сподіваємося на те, що влада не буде створювати штучних перешкод та ми у відведений законом термін отримаємо ці документи вже з прийняттям відомості про зміни в керівництві партії та зможемо нормально увійти у виборчий процес», - наголосив Борисенко.

«Ми позитивно налаштовані на місцеві вибори та ми вже бачимо, що буде жорстка боротьба», - додав він.