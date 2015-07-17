У заблокованому авто на 205 окрузі на Чернігівщині може бути нелегальна зброя - депутат

Як написав нардеп у Facebook, після того, як чотири особи, які знаходились всередині затриманого авто, були доставлені в міський відділ внутрішніх справ, туди потрапили народні депутати Андрій Лозовий, Валентин Дідич і Олександр Дубінін.

«Оскільки я виїхав з Києва близько опівночі, то потрапив в міліцію лише о другій годині ночі. Під час мого втручання стало відомо, що за заявою кандидата Геннадія Корбана було відкрито кримінальне провадження за статтею 157 КК - Перешкоджання здійсненню виборчого права», - повідомив Купрій.

Він також додав, що, на його думку, допит затриманих відбувався з порушенням законодавства. За словами депутата, у одного з адвокатів не було печаті на ордері, а особистості затриманих встановлювались не за документами, а лише з їх слів.

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«Близько 2:30 ночі до мене підійшов начальник Чернігівського Міського відділу МВС Антон Шевцов і після мого пояснення втрутився в ситуацію. Оскільки в порушення вимог закону до того часу міліція в повній мірі не відреагувала на події, то я написав особисту заяву про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 160 - підкуп виборців та 263 - незаконне поводження зі зброєю. Ми підозрюємо, що в середині заблокованого авто є автоматична нелегальна зброя. Інформація про це вже внесена до Єдиного реєєстру досудових розслідувань, розпочалось досудове слідство», - написал Купрій.

Депутат також додав, що він та інші нардепи вимагають проведення обшуку автомобілю на 205 окрузі на Чернігівщині.

Повідомляю про розвиток подій на 205-му виборчому окрузі в Чернігові.Після того, як 4 особи, які знаходились всередині... Posted by Виталий Куприй on 16 Июль 2015 г.

Нагадаємо, 16 липня, близько 20 години, у 205 виборчому окрузі на Чернігівщині, кандидат в народні депутати України Геннадій Корбан, разом зі своєю командою заблокував автомобіль, у якому за його інформацією перебувають скупники голосів. Вже скоро навколо автомобіля виник стихійний мітинг.