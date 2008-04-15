Івано-Франківська міська рада висловила недовіру міському голові
Ініціативу ПР підтримали НУ-НС і БЮТ
|Віктор АНУШКЕВИЧУС
За його словами, на черговому пленарному засіданні 26 сесії Івано-Франківської міської ради - 33 голосами “за” депутати прийняли рішення про недовіру міському голові.
Ініціативу місцевих депутатів-регіоналів (всього 4 депутати) підтримали колеги з фракцій “Наша Україна”, БЮТ та депутатської групи “Пора”. Не голосували однопартійці Віктора АНУШКЕВИЧУСА – члени УНП. Водночас депутати зняли з порядку денного питання про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міськради і міського голови.
Б.ФЕДЬКІВ зауважив, що таке рішення «це не відставка мера, але перший крок до неї”. Адже для відставки потрібно дві-третини голосів від складу депутатів ради. Тобто необхідно голоси 41 депутата. За словами Б.ФЕДЬКІВА, “Івано-Франківська міська ТВК повинна була провести своє засідання і зареєструвати 8 нових депутатів, замість вибулих”. Проте, таких засідань з різних причин комісія тривалий час не проводить.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, міський голова Івано-Франківська В.АНУШКЕВИЧУС ветував прийняте рішення. За словами міського голови, депутати можуть подолати вето у десятиденний термін, але для цього їм потрібен 41 голос. Однак їх в ініціаторів недовіри немає. У прес-службі наголосили, що юридичних наслідків рішення про недовіру не має. Просто депутати продемонстрували «своє ставлення до міського голови», який, на думку депутатів, «не консолідує депутатський корпус».
Довідка УНІАН. На виборах у березні 2006 року до Івано-Франківської міської ради обрано 60 депутатів. Восени минулого року фракція БЮТ через імперативний мандат позбулася 6 своїх депутатів , “Наша Україна” – 2.