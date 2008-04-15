Сьогодні Івано-Франківська міська рада висловила недовіру міському голові Віктору АНУШКЕВИЧУСУ. Про це повідомив журналістам депутат міської ради від Парії регіонів Богдан ФЕДЬКІВ.

За його словами, на черговому пленарному засіданні 26 сесії Івано-Франківської міської ради - 33 голосами “за” депутати прийняли рішення про недовіру міському голові.

Ініціативу місцевих депутатів-регіоналів (всього 4 депутати) підтримали колеги з фракцій “Наша Україна”, БЮТ та депутатської групи “Пора”. Не голосували однопартійці Віктора АНУШКЕВИЧУСА – члени УНП. Водночас депутати зняли з порядку денного питання про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міськради і міського голови.

Б.ФЕДЬКІВ зауважив, що таке рішення «це не відставка мера, але перший крок до неї”. Адже для відставки потрібно дві-третини голосів від складу депутатів ради. Тобто необхідно голоси 41 депутата. За словами Б.ФЕДЬКІВА, “Івано-Франківська міська ТВК повинна була провести своє засідання і зареєструвати 8 нових депутатів, замість вибулих”. Проте, таких засідань з різних причин комісія тривалий час не проводить.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, міський голова Івано-Франківська В.АНУШКЕВИЧУС ветував прийняте рішення. За словами міського голови, депутати можуть подолати вето у десятиденний термін, але для цього їм потрібен 41 голос. Однак їх в ініціаторів недовіри немає. У прес-службі наголосили, що юридичних наслідків рішення про недовіру не має. Просто депутати продемонстрували «своє ставлення до міського голови», який, на думку депутатів, «не консолідує депутатський корпус».

Довідка УНІАН. На виборах у березні 2006 року до Івано-Франківської міської ради обрано 60 депутатів. Восени минулого року фракція БЮТ через імперативний мандат позбулася 6 своїх депутатів , “Наша Україна” – 2.