Лукашенко заявляє про готовність докласти всіх зусиль, щоб зупинити війну в Україні

Про це повідомляє державне інформагентство БелТА.

"Ми брати - росіяни, білоруси, українці, ми від одного кореня. Нам боляче, коли відбувається біда наших братів. Ми будемо все робити для того, щоб якось пом'якшити ситуацію, а якщо можливо, і зупинити цю братовбивчу війну", - заявив Лукашенко на зустрічі з патріархом РПЦ Кириллом.

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Патріарх Кирил подякував білоруську сторону за її роль в організації переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.