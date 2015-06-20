Лукашенко заявляє про готовність докласти всіх зусиль, щоб зупинити війну в Україні
20:42, 20 червня 2015Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська влада готова вжити всіх залежних від них зусиль, щоб зупинити війну в Україні.
Олександр Лукашенко / Скриншот Youtube
Про це повідомляє державне інформагентство БелТА.
"Ми брати - росіяни, білоруси, українці, ми від одного кореня. Нам боляче, коли відбувається біда наших братів. Ми будемо все робити для того, щоб якось пом'якшити ситуацію, а якщо можливо, і зупинити цю братовбивчу війну", - заявив Лукашенко на зустрічі з патріархом РПЦ Кириллом.
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Патріарх Кирил подякував білоруську сторону за її роль в організації переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.
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