Екс-глава МОЗ заявляє, що кабмінівський законопроект дозволяє привласнення лікарень

Розроблений в МОЗ і поданий Кабміном в Парламент законопроект («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я № 2309а від 07.07.2015) надає можливість розкрадання, дерибану, привласнення за безцінь чи безплатно закладів охорони здоров’я (поліклінік, лікарень, науково-дослідних інститутів і землі, на якій вони розташовані). Про це на під час прес-конференції Українському кризовому медіа центрі заявив народний депутат Олег Мусій.

«Намагання похапцем протягнути через Комітет і проголосувати кабмінівський законопроект може призвести до того, що в українського народу буде вкрадено крім всього іншого ще й майно закладів охорони здоров’я і земля на якій вони розташовані», - заявив він.

За словами Олега Мусія, заклади охорони здоров’я, які на сьогодні є бюджетними установами, дійсно погано працюють, бо не мають кадрової і господарської свободи. «Господарський кодекс дає можливість це змінити (переведенням в державні або комунальні некомерційні підприємства). Здавалося б, запишіть цю фразу і все вирішено. Натомість в урядовому законопроекті ми бачимо можливість переведення державних і комунальних закладів в акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю з різною участю, в комерційні чи казенні підприємства. Що це значить? Як тільки вони будуть переведені в такі форми власності, вони з наступного дня можуть бути обанкрочені і продані. Це прямо передбачає Господарський кодекс. Найнебезпечніше з цього те, що у прикінцевих та перехідних положеннях (розділ 13, пункт 6) зазначено, що при зміні форми власності і форми господарювання безоплатно в статутний фонд відповідних АО і ТОВ передається не лише заклад, а й його майно і земля, на якій він знаходиться. В цьому полягає найбільша небезпека і насправді закладена корупційна схема по дерибану і розкрадання суспільного майна», - підкреслив він.

З огляду на те, що розрекламована МОЗівська реформа може звестися до банальної приватизації, Олег Мусій подав альтернативний законопроект («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» №2309а-1 від 17.07.2015. «Побачивши якого кота в мішку нам збираються підсунути, я однозначно вирішив вносити альтернативний до кабмінівського законопроект. Він не дає жодного шансу прихватизаторам, не містить жодної шпарини, яка б дозволяла розтягти державне майно.

Він на боці народу, а не на боці комерції. Тепер всі члени Комітету з питань охорони здоров’я зможуть зробити свій свідомий вибір між двома законопроектами і визначитись за що вони: за розкрадання системи чи за автономізацію закладів без ризиків зробити медицину не доступною для людей», - наголосив депутат.