"Правий сектор" розігнав мітинг націоналістів у Запоріжжі (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, представники «Сили нації», а також кілька десятків підлітків близько полудня намагалися під будівлею Запорізької облпрокуратури провести мітинг, щоб публічно вимагати відставки прокурора Запорізької області Олександра Шацького.

Мітингувальники зібралися на акцію з транспарантами з написами «Сепаратист Шацький – твоє місце в тюрмі!», «Покарай винних у розгоні Запорізького Майдану!» та ін.

Навпроти головного входу в будівлю прокуратури області вони встановили опудало з фото прокурора області і мали намір його спалити.

Читайте такожЛуценко відповів на ініціативу "Правого сектору": референдум щодо довіри до влади зараз не на часіПотім на місце проведення акції прибули 25 бійців українського добровольчого корпусу «Правий сектор». Після їх появи більша частина мітингувальників розбіглася, а активісти, що залишилися, розійшлися після словесної перепалки.

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький до мітингувальників не вийшов.

Бійці ПС свою появу на мітингу пояснили необхідністю «не допустити розгойдування ситуації в Запорізькому регіоні».

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький повідомив кореспонденту УНІАН, що, за його даними, мітинг під будівлею прокуратури був організований з метою дестабілізації ситуації в області.

«Є достовірна інформація про те, що так званий «екс-смотрящий по Запорізькому регіону «Анісім» близько року тому зустрічався в Москві з представниками ФСБ і зараз займається цілеспрямованим розгойдуванням ситуації в Запорізькій області з метою підготовки грунту для створення на території регіону ЗНР за аналогом самопроголошених ДНР і ЛНР. Сьогоднішня акція, за нашими даними, частина цієї операції», - сказав Шацький.

Пізніше місцеве видання 061 повідомило, що "Правий сектор" заперечує свою участь в розгоні акції, і вважає такі повідомлення провокацією.

Довідка УНІАН. Український добровольчий корпус ПС – добровольче воєнізоване об'єднання, сформоване в липні 2014 року з ініціативи всеукраїнської організації «Правий сектор» для участі в бойових діях на сході України.

Організація «Визвольний рух «Сила нації» - запорізька організація, створена в листопаді 2014 року на базі запорізької обласної організації «Правого сектора» після прийняття центральним органом ПС рішення про розпуск запорізької організації.

У лютому цього року одного з керівників організації «Визвольний рух «Сила нації» було заарештовано за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення людей із застосуванням зброї.