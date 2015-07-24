У Раді суддів скаржаться на велику кількість випадків тиску на служителів Феміди

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила голова Ради суддів Валентина Симоненко.

Симоненко відзначила, що згідно з законом про судоустрій та статус суддів судді зобов'язані повідомляти Раду суддів про вплив на них при здійсненні ними правосуддя.

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“І таких заяв на цей час до Ради суддів надходить дуже багато і є рішення Ради суддів про оцінку цим заявам і найближчим часом буде аналіз з приводу цих заяв”, - сказала Симоненко.