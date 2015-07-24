Вчора в Чернігові зловмисники перервали трансляцію "1+1" - заява телеканалу

Згідно інформації з компетентного джерела, було пошкоджено оптоволокно, прокладене від Чернігівського РТПЦ до головної станції «Основа-ТВ».

Слід зазначити, що з усієї зв'язки оптичних кабелів в колодязі "Укртелекому" був пошкоджений тільки один кабель саме «1+1», що говорить про те, що пошкодження було зроблено навмисно, крім того зловмисник знав структуру прокладки кабелів. Відзначимо, що саме в цей час в ефірі каналу транслювалося політичне ток-шоу "Право на владу", де обговорювалися вибори, зокрема на скандальному 205 окрузі в Чернігові.

Група 1+1 відправить офіційні звернення до кабельного оператора та до Національної ради з телебачення і радіомовлення, і наразі вважає цей інцидент політично вмотивованим. Крім того, група готує позови до суду та звернення в інші правоохоронні органи з метою провести розслідування та покарати винних.

Додамо, трансляція була відновлена через кілька годин після інциденту.