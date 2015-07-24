Адвокат не підтверджує інформацію про внесення Шапакіним 6-мільйонної застави

Про це адвокат сказав кореспонденту УНІАН.

За словами Насадчука, ні в самого Шапакіна, ні у членів його родини немає потрібної суми коштів, щоб внести визначений Апеляційним судом Києва розмір застави.

Захисник Шапакіна сказав, що він зараз не володіє інформацією, що така застава була внесена.

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Як сказав адвокат, якщо заставу внесли треті особи, то, щоб говорити про те, що застава була внесена, необхідно на руках мати оригінал документа, який би підтверджував внесення застави. Наразі в нього таких документів немає.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ТСН Шапакін сьогодні вніс заставу у 6,4 млн грн і вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, Шапакін до 27 липня має внести заставу у розмірі 6,4 млн грн.

Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

21 липня Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію прокуратури, зберігши обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Шапакіну та змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн.