Екс-губернатор Одеської області Палиця вперше після відставки прокоментував дії Саакашвілі

На своїй сторінці в соцмережі екс-губернатор Одеської області прокоментував діяльність нинішнього голови Одеської ОДА.

Вот такая статья была размещена пресс-службой Саакашвили. Прочитав, даже не разозлился. Просто стало противно. Первый ра... Posted by Игорь Палица on 25 июля 2015 г.

«Ось така стаття була розміщена прес-службою Саакашвілі. Прочитавши, навіть не розлютився. Просто стало гидко. Перший раз я цього грузинського екс-політика і екс-громадянина країни, досягненнями в якій він так пишається, побачив у травні 2014-того року. Він приїхав до мене в готель познайомиться і запропонувати допомогу. Добре поївши, він поїхав. Другий раз я його побачив 30 травня 2015. Поки його не було, ми всі разом відстояли мир і спокій, примирили людей і не дали посіяти зерно розбрату. Ми рили окопи, готували бомбосховища, розставляли міни в акваторії та знаряддя на березі, приймали убитих і розміщували поранених. Ми, всі разом, зробили дуже багато, і результат цього сьогодні - Одеса і область заповнена туристами і відпочиваючими. Я, по завершенню свого чиновницького досвіду, можу чесно і відкрито, не червоніючи, дивитися людям в очі! Так, я не ламав огорожі на тракторі, не катався на маршрутці, не їздив на пляж на велосипеді в робочий час, не робив гучних порожніх і популістських заяв, не нагнітав ситуацію з Придністров'ям. За хабарі і зловживання садили завжди. Просто раніше я не вважав за потрібне збирати прес-конференцію з приводу затримання дільничного або схожих випадків. При мені Іллічівський порт виграв всі суди у російської компанії КТІ, і повернув державі причали. Завдяки спільним зусиллям сьогодні місто отримало можливість повернути собі аеропорт. За моїм розпорядженням в цьому році, вперше за весь час, 95% обласного бюджету спрямовано на будівництво доріг. Зроблено багато, але звичайно ж не все. Ми просто працювали, а не піарилися. У нас не було карт-бланшу порушувати Закон України, який є у Вас. P. S. Я розумію, що Ви прийшли в сказ, коли на відкритті заводу кореспондент каналу 1+1 попросила у Вас взяти волосся з голови на наркологічну експертизу, коли Ви від неї втекли. Ви знаєте, час усе розставить на місця. З Грузії народ вас вигнав, закидавши камінням. Подивимося, як Ви будете залишати Одесу», - написав Палиця.