Депутати заважають міліції документувати фальшиві печатки виборчкомів у Чернігові - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Вранці МВС отримало оперативну інформацію про перевезення фальшивих печаток виборчкомів і документів якимось громадянином. Підготували та провели операцію із затримання. Під час затримання у громадянина Н. оперативники виявили близько 130 накладок для печаток виборчкомів 205-го округу.

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"Представники конкуруючих штабів, нардепи - прибули на місце і своєю активністю (праведною чи ні - не мені судити) трохи заважають документувати процес - хвилюються. Чи то за те, що будуть викриті, - чи то за те, що побачили підлу підступність конкурента. Це зрозуміло - але оперативники роблять свою роботу", - йдеться в повідомленні Авакова.

Також він написав, що порушено кримінальну справу за ст. 358 ч. 1.

"Злочин документується. Пропонуємо усім, кому що-небудь відомо щодо реалізації цього виборчого шахрайства - негайно дати цю інформацію в УВС Чернігівської області безпосередньо заступнику міністра Сергію Яровому, який перебуває у Чернігові.

І хоча поки що йде розгляд - зрозуміло одне - на виборах у 205-му окрузі одним зі штабів за допомогою цих фальшивих печаток виборчкому готувалася фальсифікація голосування. Оперативники МВС це припинили", - підсумував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові народні депутати Андрій Денисенко, Ігор Луценко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олег Кришин затримали мікроавтобус з номерами СВ 3226 АА, в якому знаходилися фальшиві силіконові печатки ДВК і ОВК по 205-му округу.