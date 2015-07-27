Порошенко хоче запровадити нові звання для військових - "хорунжий" та "бригадний генерал"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Міністерстві оборони під час представлення нової форми ЗСУ.

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"Мені дуже сподобалися під час нашої дискусії ініціативи, щоб відійти від радянської армії. Нам треба запроваджувати свої, нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна "молодшого лейтенанта" на "хорунжого" повністю відповідає українським традиціям і структурі військових звань країн НАТО", - сказав Порошенко.

Також, за його словами, необхідно запровадити звання "бригадного генерала".