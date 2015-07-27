Порошенко хоче запровадити нові звання для військових - "хорунжий" та "бригадний генерал"
13:35, 27 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності запроваджувати нові військові звання, які відповідають українським традиціям.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Міністерстві оборони під час представлення нової форми ЗСУ.
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"Мені дуже сподобалися під час нашої дискусії ініціативи, щоб відійти від радянської армії. Нам треба запроваджувати свої, нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна "молодшого лейтенанта" на "хорунжого" повністю відповідає українським традиціям і структурі військових звань країн НАТО", - сказав Порошенко.
Також, за його словами, необхідно запровадити звання "бригадного генерала".
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