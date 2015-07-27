Стала відома особа співробітника Апеляційного суду Одеської області, який викинувся з даху

Як повідомили УНІАН у суді, загиблий - Микола Мазун працював у відомстві майже 15 років. У його обов'язки входило забезпечення порядку в залі судового засідання і безпеки учасників кримінального провадження, координація дій з підрозділами конвойної служби щодо своєчасної доставки до суду обвинувачених і т. д.

Його дружина працює суддею в одному з районних судів міста. За деякими даними, коли чоловік падав з висоти, його очі були закриті пов'язкою, а вихід на дах будівлі нібито був закритий зсередини.

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У прес-центрі суду від коментарів відмовилися, заявивши, що коментарі про НП, в результаті якої «загинув співробітник відділу забезпечення проведення судових засідань», будуть надаватися після оголошення попередніх результатів розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, за попередніми даними, підтверджується версія суїциду. «Але в даний час, до проведення всіх експертиз, провадження розслідується за ст. 115 КК України - умисне вбивство», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з даху будівлі Апеляційного суду Одеської області, розташованого на вул. Гайдара, викинувся співробітник установи, 1969 року народження.