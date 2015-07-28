Клімкін вирушив до Нью-Йорка просувати трибунал щодо катастрофи МН17

Про це голова МЗС повідомив у Twitter.

"За дорученням Порошенка вирушаємо до Нью-Йорка. З колегами та друзями з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів просуватимемо резолюцію по MH17", - написав Клімкін.

Як повідомлялося, очікується, що 29 липня на голосування в Раді безпеки ООН буде винесено проект резолюції про створення трибуналу для розслідування катастрофи малайзійського Boeing 777.

Перед цим, 28 липня, планується зустріч міністрів закордонних справ Нідерландів, Малайзії, України, Австралії та Бельгії, які продовжують спільно працювати над текстом документа.

Читайте такожАвстралія заявила про намір оминути вето Росії в Радбезі ООН по "Боїнгу"Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.