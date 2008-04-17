Адвокати Рудьковського заявили відвід судді

Адвокати колишнього міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО сьогодні на попередньому розгляді справи заявили відвід судді Печерського районного суду Києва Івану МОСЬОНДЗУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідному клопотанні з цього приводу вони зазначили, що мають сумнів в неупередженості судді в розгляді справи за обвинуваченням М.РУДЬКОВСЬКОГО у зловживанні службовим становищем.

У зв’язку з чим суддя відклав розгляд справи до того, як голова Печерського суду розгляне клопотання адвокатів і прийме відповідне процесуальне рішення.

Також на засіданні суддя зачитав довідку із столичної клініки «Борис», в якій зазначається, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ продовжує лікування в цьому медичному закладі на денному стаціонарі. Стан хворого задовільний.

Як повідомляв УНІАН, Прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і 20 березня передала її на розгляд Печерського суду Києва.

Справа була порушена слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами СБУ стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).