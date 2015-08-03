"Рятувальник України" Азаров показав свій український паспорт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, так Азаров сьогодні на прес-конференції в Москві відповів на запитання про отримання громадянства Росії.

Зазначимо, що за російським законодавством громадяни України можуть перебувати на території РФ протягом 90 днів. Перебувати в Росії більше 90 днів можуть українці, які мають вид на проживання, друге російське громадянство або спеціальний дозвіл російської міграційної служби.

"Я з цим їздив і не розлучаюся", - сказав Азаров, демонструючи паспорт.

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Як повідомляв УНІАН, ще в жовтні 2014 року радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство екс-президенту України Віктору Януковичу і екс-прем'єру Миколі Азарову, які втекли з України.

За його даними, громадянство екс-керівникам України було надано окремим секретним указом Путіна.