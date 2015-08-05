Яценюк доручив негайно замінити керівництво Закарпатської митниці

Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

«Після всього, що сталося в Закарпатті, керівництво Закарпатської митниці не замінене, - сказав Яценюк. – Я прошу мені звіт, чому не виконано доручення про те, щоб повністю замінити весь склад Закарпатської митниці. Просто замінити керівництво і не замінити нижні рівні – це не означає вирішити проблему в цілому. Верх змінюється, а низ залишається на всіх корумпованих схемах».

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Водночас, присутній на засіданні уряду перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан повідомив, що стосовно керівництва Закарпатської митниці проводиться службове розслідування і керівників відомства усунено з посад.