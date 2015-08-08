У Криму не бажають відкривати національні класи з вивчення кримськотатарської мови - Меджліс

Як передає Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Меджлісу, надходить багато аналогічних скарг від батьків.

"Зокрема, мають місце випадки, коли директорами шкіл вибираються варіанти навчальних планів без урахування годин на вивчення рідної мови. В окремих регіонах Криму громадяни стикаються з явним і відвертим небажанням адміністрацій шкіл відкривати національні класи, організовувати вивчення кримськотатарської мови як предмета, незважаючи на відповідні заяви батьків про вивчення кримськотатарської мови і літератури", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Меджлісу, батькам пропонують інші форми – факультативну або гурток.

"У деяких регіонах існує ризик безпідставного переформатування діючих класів з кримськотатарською мовою навчання на російську", – наголошують у Меджлісі.

За інформацією прес-служби, в деяких кримських регіонах батьки повідомляють про поширення анкет, де вказується, що "час для вивчення кримськотатарської мови буде виділено на шкоду іншому предмету", а це неприпустимо.

"Під час зустрічі в Севастопольському регіоні було виявлено, що кримськотатарська мова вивчається лише в п'яти сільських школах, а уроки проходять в основному у формі факультативу, хоча результати проведеного в 2014 році інститутом післядипломної освіти спільно з управлінням освіти і науки Севастополя моніторингу показали, що 927 державних освітніх організацій хотіли б вивчати кримськотатарську мову", – йдеться у повідомленні.

У Криму за "Конституцією Республіки Крим (ст. 10)" декларуються три державні мови – кримськотатарська, російська, українська.