Адвокат вважає суд над Януковичем незаконним, оскільки екс-президент не перебуває у міжнародному розшуку

Заочний суд над екс-президентом України Віктором Януковичем не законний, оскільки він не перебуває в міжнародному розшуку.

Про це журналістам повідомив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк після відвідання Головного слідчого управління Генпрокуратури, передає кореспондент УНІАН

Захисник сподівається, що Апеляційний суд скасує рішення суду першої інстанції про заочний суд на Януковичем, оскільки, за його словами, необхідною умовою для заочного суду є перебування особи в міжнародному розшуку, що у випадку з Януковичем відсутня.

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“Захист вважає, що існують 100-відсоткові підстави для скасування рішення суду першої інстанції. Відсутність мого клієнта в міжнародному розшуку і відсутність фактів про те, що клієнт не погоджується виконувати вимоги слідства, свідчать про неможливість процедури (заочного суду — УНІАН)”, - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

Водночас адвокат Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович не буде присутнім на допиті 11 серпня в ГПУ.