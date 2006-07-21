БЮТ вимагає від Президента не допустити державного перевороту в Україні

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою не допустити державного перевороту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист сьогодні на відкритому засіданні фракції зачитала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, після чого цей документ одноголосно ухвалили всі депутати.

У листі зазначається, що першою фазою глибокої кризи в країні став державний переворот, що відбувся в момент нелегітимного обрання голови ВР. «Методом підкупу та зради була створена комуно-кримінальна більшість. Сили, які до неї увійшли, сповідують агресивну антидержавну, антиукраїнську і антидемократичну позицію», - йдеться в документі.

Також підкреслюється, що втілення в життя справжнього курсу цих політичних сил поставить Україну перед фактом втрати державної незалежності, нашої національної самоідентичності, поставить хрест на справедливості для народу та на європейських прагненнях.

Фракція БЮТ закликає В.ЮЩЕНКА не допустити розвитку подій за цим сценарієм. «У Вас є законні права, конституційні підстави та в такій ситуації обов’язок оголосити дострокові парламентські вибори», - підкреслюється у відкритому листі.

На думку депутатів фракції БЮТ, цей крок визначається трьома підставами. По-перше, політичною необхідністю. Принцип демократії зруйновано в українському парламенті великими грошима. СПУ та КПУ після виборів несподівано радикально змінили свої переконання та злилися з потужним клановим олігархічним утворенням.

«Про цей крок вони не попереджали суспільство під час виборів. Ці дві партії втратили підтримку своїх виборців та позбулися своєї політичної легітимності у ВР. Це ключова причина кризи», - зазначається в зверненні.

Другою підставою дострокових виборів є політична необхідність. Демократичні країни світу не зрозуміють бездіяльність Президента в ситуації, коли держава, яка обрала європейський шлях розвитку, радикально змінить свої міжнародні пріоритети під нелегітимним керівництвом.

Депутати БЮТ переконані, що розпуск парламенту - це єдиний крок, що буде зрозумілий міжнародній спільноті.

Третьою підставою для перевиборів є моральна необхідність. На думку членів фракції БЮТ, якщо демократи «проковтнуть» масштабну корупцію та ревізію принципів після виборів, то назавжди поховають в душах українського народу віру в правду і справедливість.

«У Президента України є сьогодні два шляхи: або 25 липня розпустити цю ВР і спробувати врятувати Україну; або здатися, визнати, що Майдан був помилкою, сподівання мільйонів людей на побудову нормальної країни – ілюзією, та подати кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на затвердження ВР. Подача цієї кандидатури буде масштабною зрадою, а зрада – вона і є зрада, у які обгортки її не наряджай», - підкреслюється в зверненні.

У відкритому листі також зазначається, що фракція БЮТ залишає ВР та чекає від Президента чіткої відповіді і конкретного рішення.

БЮТ також наголошує, що від Президента залежить доля історичного вибору народу.