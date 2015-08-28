Стало відомо, у скількох населених пунктах окупованого Донбасу місцеві вибори не відбудуться

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла до відома на своєму сьогоднішньому засіданні Центральна виборча комісія України.

Під час сьогоднішнього засідання ЦВК розглянула подання голів Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій та прийняла до відома перелік місцевих рад, де вибори не відбудуться.

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Так, у Луганській області вибори не пройдуть, зокрема: у Алчевську, Антрациті, Брянці, Кіровську, Краснодоні, Красному Лучі, Луганську, Первомайську, Стаханові.

У Донецькій області: у Горлівці, Донецьку, Єнакієвому, Торезі, Шахтарську.