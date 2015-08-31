У протистояннях під ВР поранили французького журналіста
16:14, 31 серпня 2015Політика
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Журналіст французького видання Finance поранений в результаті заворушень біля будівлі Верховної ради України в понеділок.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Камінням поранений в голову французький журналіст з видання Finance. Надавши йому першу допомогу, ми передали його в швидку. 17-а київська лікарня переповнена", — написав він на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що під час сьогоднішніх зіткнень з активістами під будівлею ВР тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали близько сотні правоохоронців.
Так само під час бійки постраждав оператор ТСН Дмитро Большаков і журналіст 5 каналу.
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