Коломойський відповів на звинувачення Саакашвілі: коли собака кусає – потрібно карати і собаку, й господаря

Останній звинуватив підприємця у незаконному впливі на галузь пасажирських авіаперевезень, передає ТСН.

"Коли собака без намордника когось кусає, потрібно карати і собаку, і, що важливо, її господаря. Собак у таких випадках присипляють. А в нашому випадку можна відправити накладним платежем у Грузію, щоби він відповів за покусаних там людей", - зазначив Коломойський.

"Що стосується господаря, ми розуміємо, хто він", - додав підприємець.

На думку Коломойського, за свої слова Саакашвілі має відповісти грошима.

"Я вважаю, немає сенсу питати з брудного шмаркатого наркомана доти, доки він не пройде курси реабілітації від наркозалежності. Моя лінія поведінки – зустрічатися з ним у судах, відстоювати свою честь і гідність там, отримувати матеріальну компенсацію. Саакашвілі заявляв, що у нього зарплата двісті тисяч доларів – хай із неї сплачує", - пояснив бізнесмен.

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Напередодні керівник Одеської ОДА в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що ціни на квитки в Одесу завищені, а система ціноутворення "повністю контролювалася одним олігархом". У ситуації довкола посади голови Державіаслужби, заявив Саакашвілі, прем'єр Арсеній Яценюк став на бік захисту інтересів Коломойського.

"Яценюк прийняв рішення на користь Коломойського. Оскільки він регулярно приймав рішення на користь Ахметова, на користь інших. Це відбувається на наших очах", - стверджує голова Одеської області.

Раніше Саакашвілі та Хомутиннік обмінялися публічними звинуваченнями. Саакашвілі звинуватив прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в роботі на Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

У свою чергу Хомутинніка і Романенка керівник Одеської області звинуватив в тіньовому впливі на чиновників.