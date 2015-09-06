Радник Авакова: Путін хоче "розколоти" зсередини Раду і повернути Україні Донбас

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю Апострофу.

"Зараз Путін всі свої сили кинув на розкол України зсередини. Перш за все, на розкол Верховної Ради з метою проведення нових парламентських виборів. Як тільки він побачить, що ці плани реальні, він обов'язково спробує повернути Донбас до складу України, щоб його мешканці змогли взяти в них участь. Через те, що виборці Криму і Донбасу не брали участь в торішніх парламентських виборах, структура влади в Україні докорінно змінилася. Більшість у парламенті стала належати проєвропейським силам", - сказав він.

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За словами Геращенко, якщо виборці Донбасу знову отримають можливість голосувати, то цілком очевидно, що вони будуть підтримувати проросійських політиків.

"Це може серйозно змінити баланс влади в країні. Тому, ще раз хочу повторити, якщо Путін реально відчує, що Україну можна розколоти зсередини і провести дострокові парламентські вибори — він сам зробить все для того, щоб повернути нам Донбас", - підкреслив радник міністра внутрішніх справ.

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На думку Геращенко, якщо такий план не спрацює, то варто очікувати замороження конфлікту, так як наступ на Україну — це найбільш невигідний варіант для Путіна: "адже тоді йому потрібно пояснити своїй армії і своєму народові необхідність такого наступу. А у нього з цим можуть виникнути великі проблеми".

Нагадаємо, раніше Геращенко оприлюднив секретні документи Генштабу РФ, згідно з якими Російська Федерація планувала захопити Лівобережну Україну за 15 днів.

Однак, за його словами, на даний момент такий розвиток подій залежить від політичного рішення Путіна.