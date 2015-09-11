Порошенко заявив, що не вестиме переговори із бойовиками

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Прайм Тайм з Мирославою Гонгадзе".

"З самого початку мною було сформовано абсолютно унікальний формат. Бо що намагалися нам нав'язати нам? Сядьте із Захарченко і Плотницьким, з ними говоріть, а ми з боку будемо спостерігати, інколи вам радити...", - зазначив Порошенко.

Однак, подібний формат викривляв би події, що відбуваються в Україні.

"Це не є внутрішній конфлікт. І я не буду вести переговори з лідерами бойовиків і терористів лише тому, що це мені радять деякі доморощені політикани. Бо це буде визнання того, що хоче Росія", - сказав президент.

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Він додав, що Росія хоче показати, що в Україні громадянська війна і російська сторона тут ні до чого.

"Ні, це агресія РФ проти вільної, європейської, незалежної держави Україна. Із самого початку формат був збудований: Росія, Україна і ОБСЄ як посередники. Цей формат називається Тристороння контактна група", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, США і Європа відмовилися надавати військову допомогу Україні через те, що українська армія була корумпована та насичена агентами Росії.