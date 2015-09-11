Порошенко: Жоден російський танк чи солдат не покинули Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на конференції в Києві.

За його словами, жоден російський танк і жоден солдат не покинули Україну.

"Наші розвідувальні джерела разом з нашою супутниковою розвідкою підтверджують, і наші трансатлантичні партнери підтверджують, що в Україні є місце, де просто не дозволяють доступ спостерігачам ОБСЄ", - сказав він.

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Раніше сьогодні в штабі АТО повідомили, що супротивник жодного разу не порушував перемир'я і відповідно не застосовував зброю.

У прес-центрі наголосили, що повне припинення вогню надає великі можливості українцям для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження нормального транспортного та логістичного сполучення, більш активно будуть проводитися роботи з розмінування місцевості.