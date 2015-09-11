Порошенко: Вже 44 години на Донбасі не стріляють, і це дає оптимізм щодо подальших подій
16:46, 11 вересня 2015Політика
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Президент висловив надію на подальший позитивний розвиток подій на Донбасі.
Порошенко висловив надію на подальший позитивний розвиток подій на Донбасі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що вже 44 години на Донбасі не стріляють, і це дає оптимістичну надію.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом.
“Сьогодні вже 44 години, коли на Донбасі немає пострілів, що дає нам певний оптимізм щодо подальшого розвитку подій на Донбасі”, - сказав Порошенко.
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