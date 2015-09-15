Томбінський сподівається на ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС до кінця року

Про це він сказав журналістам у вівторок. "Було б дуже корисно, щоб це було закінчено до кінця цього року, до часу, коли буде застосовуватись зона вільної торгівлі", - сказав Ян Томбінський.

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При цьому він наголосив, що це є завданням тих країн, які ще не завершили процес ратифікації цієї угоди. "У ЄС немає інструменту, щоб змусити той чи інший парламент це зробити, - це завдання уряду. Прем'єр і президент підписали угоду, що вони рекомендують парламенту її ратифікувати", - додав він.

Голова представництва ЄС зазначив, що питання пришвидшення ратифікації цієї угоди також порушується і на засіданнях європейських структур. "Але це внутрішнє завдання цих країн", - сказав Ян Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

У Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.