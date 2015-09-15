Депутати подали позов через "бездіяльність Мін'юсту" щодо партії ватажка "ДНР" Пушиліна

Про це під час брифінгу повідомили автори позовної заяви - депутати фракції Олена Сотник та Руслан Сидорович, повідомляє прес-служба «Самопомочі».

«Партія Пушиліна на даний момент є зареєстрованою і може брати участь у місцевих виборах. І на превеликий жаль, Міністерством юстиції не було здійснено жодної перевірки щодо антидержавницької діяльності цієї організації та її керівника», - зазначила Сотник.

За словами депутатів, давати можливість партії Пушиліна брати участь у місцевих виборах – «це відкрити можливість для її участі у довиборах до парламенту».

«Інституційна неспроможність виконавчої влади інколи переходить, навіть здавалось би неможливі межі. Ми маємо як факт – завтра чи післязавтра тут, у стінах Верховної Ради, цілком легітимно можуть з’явитися представники бойовиків. Це є повним блюзнірством щодо наших громадян, і до наших воїнів, які заплатили життям за збереження незалежності нашої країни», - вважає Сидорович.

У «Самопомочі» переконані, що судовий позов має бути розглянутий як найшвидше, якісно і по суті.

Читайте такожВатажок "ДНР" Пушилін заперечує участь своєї партії у місцевих виборах в Україні

«Ми очікуємо, що судове рішення буде винесено оперативно і якісно. Внаслідок чого Пушиліну з його «бойовими товаришами» буде заборонено брати участь у місцевих виборах, і працювати на розкол країни», – підкреслили депутати.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня, партія "Самопоміч" заявила, що звертається до суду з вимогою заборонити політичну партію Пушиліна "Ми маємо мету".

Тоді в «Самопомочі» звинуватили Мін’юст у «злочинній бездіяльності».

"Бездіяльність Мін’юсту, який є єдиним в Україні органом, що може ініціювати заборону політичної партії, може мати наслідком участь терористичного угруповання "ДНР" у місцевих виборах та обрання терористів до органів місцевого самоврядування", - заявили у «Самопомочі».

Міністерство юстиції у відповідь заявило, що необхідно мати докази протиправної діяльності партії «Ми маємо мету», для того аби можна було подати позов до суду для зняття її з реєстрації.

"Ми з нетерпінням чекаємо, що якщо у правоохоронців є докази такої підривної діяльності партії, то ми ініціюємо звернення до суду, маючи такі матеріали… Після того, як суд вже винесе рішення, це може бути підставою для того, щоб виключити партію з реєстру та заборонити її діяльність ", - зазначила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.