Депутати подали позов через "бездіяльність Мін'юсту" щодо партії ватажка "ДНР" Пушиліна
Депутати фракції «Самопоміч» направили позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності Мін’юсту відносно партії лідера бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна «Ми маємо мету».
Про це під час брифінгу повідомили автори позовної заяви - депутати фракції Олена Сотник та Руслан Сидорович, повідомляє прес-служба «Самопомочі».
«Партія Пушиліна на даний момент є зареєстрованою і може брати участь у місцевих виборах. І на превеликий жаль, Міністерством юстиції не було здійснено жодної перевірки щодо антидержавницької діяльності цієї організації та її керівника», - зазначила Сотник.
За словами депутатів, давати можливість партії Пушиліна брати участь у місцевих виборах – «це відкрити можливість для її участі у довиборах до парламенту».
«Інституційна неспроможність виконавчої влади інколи переходить, навіть здавалось би неможливі межі. Ми маємо як факт – завтра чи післязавтра тут, у стінах Верховної Ради, цілком легітимно можуть з’явитися представники бойовиків. Це є повним блюзнірством щодо наших громадян, і до наших воїнів, які заплатили життям за збереження незалежності нашої країни», - вважає Сидорович.
У «Самопомочі» переконані, що судовий позов має бути розглянутий як найшвидше, якісно і по суті.
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«Ми очікуємо, що судове рішення буде винесено оперативно і якісно. Внаслідок чого Пушиліну з його «бойовими товаришами» буде заборонено брати участь у місцевих виборах, і працювати на розкол країни», – підкреслили депутати.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня, партія "Самопоміч" заявила, що звертається до суду з вимогою заборонити політичну партію Пушиліна "Ми маємо мету".
Тоді в «Самопомочі» звинуватили Мін’юст у «злочинній бездіяльності».
"Бездіяльність Мін’юсту, який є єдиним в Україні органом, що може ініціювати заборону політичної партії, може мати наслідком участь терористичного угруповання "ДНР" у місцевих виборах та обрання терористів до органів місцевого самоврядування", - заявили у «Самопомочі».
Міністерство юстиції у відповідь заявило, що необхідно мати докази протиправної діяльності партії «Ми маємо мету», для того аби можна було подати позов до суду для зняття її з реєстрації.
"Ми з нетерпінням чекаємо, що якщо у правоохоронців є докази такої підривної діяльності партії, то ми ініціюємо звернення до суду, маючи такі матеріали… Після того, як суд вже винесе рішення, це може бути підставою для того, щоб виключити партію з реєстру та заборонити її діяльність ", - зазначила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.