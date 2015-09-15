Бородай: Охороні довелося зв'язати Стрєлкова, щоб відвезти назад у Росію

За словами Бородая, його охороні довелося зв'язати Стрєлкова, щоб відвезти назад у Росію. «Сільське божевілля», сказав Бородай, коментуючи особистість Стрєлкова і його заяви про те, що Росія припинила підтримувати сепаратистські республіки, які, за його словами, допомогла створити, передає Нова газета.

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Як зазначає видання, зараз Стрєлков бере участь у лекціях разом з націоналістами. Бородай же працює в якості консультанта по зв'язках з громадськістю.

Він також підтвердив, що під час своєї діяльності на посаді глави "ДНР" він звітував перед помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Washington Post згадує і про колишнього "голову парламенту" так званої "ЛНР" Марата Баширова: зараз він займається налагодженням зв'язків бізнесу з державними структурами.

Ігор Стрєлков і Олександр Бородай брали участь у кампанії з анексії, а потім очолили так званий "уряд ДНР": Бородай став "прем'єр-міністром", а Стрєлков — "міністром оборони". У серпні, незабаром після катастрофи в Донецькій області «Боїнга», обидва покинули свої пости і повернулися в Москву.