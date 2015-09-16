Саакашвілі пояснив призначення Сакварелідзе прокурором Одещини

Призначення Давида Сакварелідзе прокурором Одеської області пов'язане з необхідністю розслідування масштабних зловживань у земельній та медичній сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на брифінгу, представляючи Сакварелідзе представникам ЗМІ.

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Голова ОДА навів як приклад Одеську обласну клінічну лікарню, в якій, за його словами, пацієнтам не видають навіть прості ліки.

«Фармацевтична мафія їх (пацієнтів – УНІАН) змушує купувати ліки втридорога в лікарняних аптеках», - заявив Саакашвілі.

Також, за його словами, в регіоні – голови сільських рад розбазарюють землю, що яка належить громаді. У зв'язку з цим Саакашвілі заявив, що має намір добитися заборони для сільрад продавати (приватизувати) землю за старою схемою».

«Тому прихід сюди Сакварелідзе, звісно, пов'язаний з цими справами. Але це і надія на краще майбутнє», - сказав голова обласної адміністрації.

Саакашвілі заявив, що Сакварелідзе – його давній соратник, а також повідомив, що вперше за час свого призначення головою ОДА сьогодні зайшов до будівлі прокуратури області.

«Одразу сказав, це було більш 3 місяців тому, що доки тут є старе керівництво, старі прокурори, мені тут нема чого робити. Мені з ними нема про що розмовляти. Я переслав їм десятки справ, на які не отримав жодної відповіді», - сказав голова ОДА, зазначивши, що йдеться знову-таки про корупційні схеми у сфері медицини і земельної приватизації.

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За словами керівника області, Генеральний прокурор Віктор Шокін також доручив Сакварелідзе розслідувати справи у сфері корупції в межах всієї країни. Раніше даних повноважень у нового прокурора області не було. «Антикорупційний натиск», як зазначив Саакашвілі, який розпочнеться в Одесі, пошириться на всю Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі керівному складу прокуратури Одеського регіону представлено нового прокурора області Давіда Сакварелідзе, який наразі обіймає посаду заступника генерального прокурора України.