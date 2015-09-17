У Раді Ляшко пересварився з Гелетеєм

Як передає кореспондент УНІАН, Ляшко не давав Гелетею можливості завести працівників СБУ для затримання народного депутата від РП Ігоря Мосійчука.

Ляшко говорит парням из спецназа что они незаконно действуют. pic.twitter.com/OJbcDvwH8w — Ukrainian Mistress (@JuMistress) September 17, 2015

Ляшко наголосив, що зараз відбувається засідання фракції Радикальної партії, і ніхто не має права заходити у кабінет.

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“Ви сюди зайдете через мій труп”, - сказав він.

Близько 10 працівників СБУ зупинилися біля дверей до кабінету, де проходить засідання фракції. Поряд ще перебувають близько 10 співробітників в Державної служби охорони, які працюють в парламенті.