Правоохоронці біля Ради обшукують автомобіль радикала Мосійчука (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль стоїть фактично на перетині вулиці Грушевського і Шовковичної.

Обшук проводиться за участю осіб із шевронами СБУ.

Наразі чоловік у цивільному одязі оглядає всі речі, що лежать у машині, розглядає вміст пакетів, перевіряє одяг.

Читайте такожЛуценко допустив, що Мосійчука сьогодні буде затримано

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

Крім того, біля автомобіля стоять двоє затриманих чоловіків у цивільному.

Однак співробітники СБУ відмовляються від коментарів щодо того, хто ці люди.